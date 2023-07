Comune di Massa, 50mila euro per sostituire l'auto di rappresentanza del Sindaco

La settima variazione di bilancio dell’anno del Comune serve a cambiare l’auto di rappresentanza in dotazione al gabinetto del sindaco. Una spesa pari a 50mila euro. La scelta, si legge nella delibera approvata dalla giunta con le assenze di Andrea Cella, Matteo Bertucci e Maura Ferrari, deriva dal fatto che "l’attuale auto di rappresentanza, immatricolata nel 2009, è un modello diesel Euro 4 non più idoneo a circolare in tutte le zone in cui è stato istituito il blocco alla circolazione e che pertanto, dati gli impegni istituzionali, si rende necessaria la sostituzione del mezzo, in tempi brevi, per accedere alle zone sopra indicate". Con il bilancio e il rendiconto finanziario approvati dalla commissaria Maria Rosa Trio, dove emerge "il dato positivo del risultato di amministrazione, al netto dei fondi accantonati, vincolati e destinati", l’amministrazione preleva 50mila euro dall’avanzo destinato a spese in conto capitale per la nuova auto di servizio.