Commercianti uniti per la città ‘Vivi Carrara’ è il Ccn del rilancio

Si chiama ‘Vivi Carrara’ il nuovo Centro commerciale naturale voluto da dodici fondatori. Si tratta di commercianti attivi che vogliono riportare in auge il centro storico della città, renderlo appetibile per i turisti e valorizzare le sue bellezze. Un Centro commerciale naturale che come mission ha quella di riportare gente in città. Di ieri la presentazione della nuova associazione a palazzo civico alla presenza dell’assessore al commercio Lara Benfatto e di Gino Angelo Lattanti, il referente Cna turismo e commercio. Presidente del nuovo organismo commerciale è Lucilla Santucci del bar Leon d’Oro, vice presidente Francesca Battella della gioielleria Milani Minerva, segretaria e tesoriera Cristina Bencivinni del caffè Crema, e consigliere Francesca Farina del negozio di abbigliamento Black and Rose e Maria Teresa Demma del ristorante Na’ ringa n’do’. Gli altri soci fondatori sono Ilenia Rizza del Centro foto, Rodolfo Dell’Amico del bar Roma, Simona lenzoni del Cofee corner, Ilaria Sodini della parafarmacia, Corrado Lattanzi della bottega d’arte e antichità Lattanzi, Giorgio Tognozzi della pizzeria Tognozzi dalla Franca, Giovanni Balderi bar Nino, Merope’s Steak House di Giuseppe Santucci.

Il gruppo è deciso a lavorare per rendere Carrara accogliente e proverà a dare una sferzata anche agli esercizi commerciali che non rientrano nella categoria della ristorazione, magari organizzando eventi come pretesto per aprire nella pausa pranzo in occasione delle visite dei croceristi, e la prima domenica del mese. "Da parte dell’amministrazione c’è totale disponibilità e collaborazione – ha detto l’assessore Lara Benfatto –. Stiamo lavorando a un piano della sosta che anche grazie ai vostri suggerimenti possa sgravare le criticità che abbiamo sul territorio. Questo Ccn è un grande contenitore di condivisione ed entusiasmo, un punto di riferimento per sostenere il commercio di vicinato".

"Questo Ccn nasce dalla volontà di unirsi e dare un senso di unione per cercare di portare a ridare a Carrara quella luce che merita – ha aggiunto la presidentessa Santucci –. Carrara è una città che ha ancora molto da dare, il problema è che è come una bella donna non tenuta e il nostro fine è quello di farla bella con sinergia". "Sono emozionata perché questo Ccn ha un aspetto personale – ha detto la tesoriera Bencivinni –, perché dopo tanti anni di lavoro in solitaria finalmente adesso non ci sentiamo più soli. E stavolta a supportarci c’è l’amministrazionecomunale". Il cuore artistico di ‘Vivi Carrara’ sarà invece Maria Teresa Demma, ex studentessa dell’Accademia che cercherà di coniugare l’aspetto del commercio con quello dell’arte. "È fondamentale che torni gente ad animare la città", ha concluso Battella.

Alessandra Poggi