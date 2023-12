Commercianti contrariati: "Città bloccata"

Disagi in centro città per la manifestazione degli ambientalisti regolarmente autorizzata. Città bloccata e centro off limits per chi arrivava da fuori. I negozianti si sono imbufaliti perché la città era deserta proprio a pochi giorni dal Natale, ma ci sono stati problemi anche per servizi di pubblici utilità come per la farmacia di via Ghibellina. "Ero l’unica farmacia aperta da Marina ai monti con servizio h 24 – spiega la dottoressa Laura Pasquino al nostro giornale – è il corriere che partiva da Capannori non ha potuto consegnarmi il carico di medicinali urgenti. Non stiamo parlando di caramelle per la gola ma di farmaci urgenti per persone malate. Domani farò tutti passi necessari, anche attraverso la nostra associazione. Il nostro corriere ha cercato di fare strade alternative ma non riusciva a raggiungerci, e quando ha chiesto ai vigili come poteva fare per consegnare i medicinali urgenti si è sentito rispondere ‘che erano problemi suoi’. Una riposta che è di una gravità inaudita visto che è riferita al corriere di una farmacia che aspettava farmaci urgenti. Per legge chi consegna farmaci urgenti può viaggiare anche nelle corsie d’emergenza delle autostrade, fate voi".