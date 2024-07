Colpo della San Marco. Volpi torna in palestra per il settore giovanile

Bel colpo della Pallavolo San Marco che è riuscita a riportare in palestra Gianluca Volpi (nella foto), tecnico di comprovata esperienza, chiamato a sovrintendere il settore giovanile. "La Pallavolo San Marco è una società speciale – ha esternato il nuovo arrivato - con un organigramma dirigenziale di prim’ordine, un mix invidiabile di esperienza e capacità organizzative che non trova riscontro nelle mie precedenti esperienze. Il trio Bergamo, Bottici, Tedeschi offre valide garanzie da questo punto di vista. Dopo anni di assenza sono stato convinto a rimettermi in gioco e sono molto soddisfatto della mia scelta. Ho trovato gruppi di giovani con molta voglia di fare e buoni presupposti per svolgere un ottimo lavoro. Mi sono stati affidati i gruppi Under 14, 16 e 18 femminile con i quali, insieme a validi collaboratori, affronteremo i rispettivi campionati e, con alcuni innesti, il campionato di Seconda Divisione femminile". Pallavolo San Marco proseguirà gli allenamenti in palestra fino al 31 luglio. Dopo il riposo ferragostano riprenderà l’attività con il programmato open day del 2, 3 e 5 settembre alla palestra Leopardi di Avenza con prove gratuite per i nati dal 2011 al 2018.