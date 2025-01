Colpi alle scuole e la sindaca non fa niente

Dopo il secondo furto alla scuola primaria Marconi di viale Potrignano, il consigliere comunale del gruppo civico, Massimiliano Bernardi, se la prende con la sindaca Serena Arrighi. "Stavolta sono state sottratte cinque lavagne digitali da 12mila euro, dopo che già ad agosto ne erano state rubate altre quattro – scrive Bernardi –. Una situazione gravissima che danneggia gli alunni, le famiglie, gli insegnanti. Di fronte all’escalation di furti anche in altre scuole cosa ha fatto la sindaca Arrighi? La scuola Marconi è comunale, e quindi spetta all’amministrazione garantirne la sicurezza. La sindaca avrebbe dovuto intervenire con urgenza per evitare che la scuola diventasse un bersaglio facile, installando un sistema di allarme collegato con le forze dell’ordine, potenziando l’illuminazione e verificare che ingressi e finestre fossero protetti. Invece non abbiamo visto né un post né una dichiarazione di Arrighi e nessuna parola di solidarietà alla scuola – conclude Bernardi –, agli insegnanti e soprattutto agli alunni e alle loro famiglie. L’assenza di una presa di posizione da parte della Arrighi è tanto grave quanto il furto stesso. Un danno enorme per gli alunni e la qualità dell’insegnamento, perché il furto delle lavagne digitali non è solo un problema di sicurezza, ma rappresenta un colpo gravissimo per la didattica e il diritto allo studio degli alunni della scuola Marconi".