Colori del marmo Opere esposte in piazza Alberica

In attesa della premiazione di martedì 6 giugno le opere dei ragazzi che partecipano al concorso ‘I colori del marmo’ del Rotary club sono esposte all’interno dell’info point di piazza Alberica. Si tratta dei disegni, sculture e mosaici realizzati dagli studenti dell’artistico Artemisia Gentileschi e della scuola del marmo Tacca di Carrara, e dagli elaborati della scuola d’arte Palma di Massa. Il concorso che premierà il lavoro più bello di tre studenti (uno per ciascun istituto) è stato ideato dal Rotary per affiancare i giovani e la cultura. In palio un assegno da 500 euro per ciascuno dei vincitori e mille euro alla scuola che ha prodotto più elaborati. Lunedì pomeriggio la commissione dei giudici si riunirà da Ciccio Marina per scegliere le opere dei tre vincitori, che saranno premiati il 6 giugno alle 20 sempre nella location di Ciccio Marina. "Si tratta di un premio che nasce da lontano – spiega Gianvincenzo Passeggia (nella foto), presidente del Rotary club di Massa Carrara –. Noi da sempre siamo al fianco dell’istruzione e questo premio coglie due aspetti a noi molto cari, la cultura e i ragazzi. Un premio che trova corpo in questi due intendimenti. Anche quest’anno le opere realizzate dai ragazzi sono veramente belle e gli studenti hanno riprodotto molto bene il tema dei colori del marmo". In concorso ci sono circa una trentina di produzioni realizzate con varie tecniche, che vanno dal disegno alla scultura, passando per il mosaico e le installazioni. Scopo della premiazione è di premiare con una borsa di studio gli studenti più talentuosi e che hanno dimostrato di aver meglio interpretato il tema del concorso. La mostra all’info point di piazza Alberica rimarrà aperta fino al 5 giugno dalle 17 alle 19.