Codena, un comitato per il paese

Codena ha un nuovo comitato nato dalla volontà di un gruppo di cittadini che vogliono migliorare la vita del paese. La neonata associazione si chiama ‘Comitato Codena’, ed è nata per favorire la partecipazione democratica del piccolo centro. "Sull’esempio dei comitati di quartiere il nuovo comitato è un organismo apartitico, aperto alla collaborazione di tutti i residenti – scrivono i fondatori –, che saranno coinvolti in assemblee pubbliche per discutere e condividere con l’amministrazione le scelte che riguardano il paese. Inoltre i codenesi che già ne fanno parte e tutti quelli che vorranno impegnarsi assieme a loro in prima persona, cercheranno di prendersi cura delle aree del paese e delle frazioni meno decorose – aggiunge Fabrizio Salviati, il portavoce del comitato –. Siamo aperti verso tutti i paesani che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e di dire la loro opinione per migliorare la qualità della vita del nostro paese, condividendo iniziative di solidarietà e volontariato sociale e dando il proprio contributo alla vita pubblica". Prima di costituirsi formalmente il comitato aveva già iniziato nell’opera di riqualificazione del Paese: in occasione del Natale questi cittadini avevano realizzato tutta una serie di pulizie e illuminato con luminarie e statuine del presepe alcune parti della frazione collinare.