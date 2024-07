Codega al Mug2. Storia di una vita

Nicola Codega è uno sportivo di Carrara, che si è distinto negli anni nell’atletica leggera, fatta di soddisfazioni, sacrifici ma anche di traguardi da celebrare. Codega (nella foto scattata a Wimbledon pochi giorni fa con Jasmine Paolini) ha conquistato in atletica agonistica il 5° posto tra gli Juniores in Italia e sfiorato una classificazione in Nazionale. La storia che questo grande sportivo ha deciso di raccontare al Mug2 stasera alle 21 parla di un evento particolare legato non solo alla sua importante vicenda sportiva ma è anche testimonianza della reazione ottimale al problema comportato da un grave infortunio che lo ha costretto alla sedia a rotelle.