Coccolarsi in una bolla La sky room apre in centro

di Alessandra Poggi

Una bolla di vetro extra lusso per dormire sotto le stelle. La singolare stanza da letto è già diventata virale e gli infuencer fanno a gare per visitarla. Si chiama ‘sky room’ ed è una camera da letto allestita all’interno di una bolla trasparente. Un posto speciale dove trascorrere una notte extra lusso e lontano da sguardi indiscreti, ma a pochi passi dalla città: il giardino di 350 metri quadrati dell’ex convento delle suore di Grazzano. L’idea di realizzare questa luxury Spa nell’ex convento San Giacomo e di Gabriella Giusti e Tajo Tahiri. Un progetto speciale che prevede non solo di pubblicizzare la loro camera da letto sotto le stelle usando i più quotati influencer, ma anche di promuovere le bellezze di Carrara e coinvolgere gli esercizi commerciali. Una promozione corale a beneficio di tutta la cittadinanza. La ‘sky room’ sarà aperta al pubblico dal 16 luglio, ma nel frattempo Gabriella e Tajo si stanno dando da fare per promuoverla via social. A Carrara per promuovere la sky room e la città sono già stati 75 influencer e travel blogger. Oltre all’alloggio ai volti social viene offerta una visita alle cave a bordo delle jeep della Carrara Marble Tour, una visita guidata ai murales della città, un aperitivo al Diverso, al Leon d’oro o al Gramsci Bistrot, oppure una cena alla tordelleria Pertini di Massa. Al progetto collettivo partecipa anche Donatella Balloni del puzzle 3D delle Api. Tornando alla suite di vetro con tanto di idromassaggio Jacuzzi, ha un letto matrimoniale king size, è climatizzata ed è completamente arredata in stile gipsy con poltrone, cuscini, mobiletti in legno, abat jour e decorazioni uniche. A completare l’arredo le tende bianche cucite a mano dalla proprietaria e interior designer Gabriella. Anche il giardino della sky room è gipsy ed è arredato con materiale recuperato dallo stesso giardino. Sedie e poltrone vintage, elementi in ferro battuto, capitelli di marmo, lampade in rame, ceramiche colorate, maioliche antiche e non solo: nel gipsy garden si trovano anche i puzzle 3D delle Alpi Apuane di Donatella Balloni, il murale del cuore di marmo di EC Island e Luca Marchini e tanti elementi di home decor dove domina il color Tiffany. Agli ospiti viene offerto inoltre un kit composto da accappatoio, asciugamani e ciabatte, e una bottiglia di prosecco di benvenuto con due bicchieri. Oltre a dormire sotto le stelle o immergersi nella Jacuzzi gli ospiti possono deliziarsi con le fragole e gli alberi da frutto che sono nel giardino. "L’idea è quella di promuovere Carrara tutti insieme – spiega Tajo –, un unico gruppo di persone che lavorano per raggiungere questo obiettivo".