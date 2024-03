’Clamoros?’ il periodico Lgbt del Cassero

Stasera alle 18 alla Teké Gallery di via Santa Maria, il centro Aldo Mieli presenta il primo numero di Clamoros?, il nuovo formato con uscita annuale prodotto da La Falla, il periodico del Cassero Lgbti Center di Bologna. Nel numero zero, uscito il 28 giugno 2022, è stata celebrata la storia dei primi 40 anni del Cassero, con una raccolta di articoli che guardano indietro ma anche avanti, allargando lo sguardo al movimento Lgbtqia bolognese. Nel nuovo numero è stato chiesto a espert? e persone coinvolte in prima persona, di provare a definire e ridefinire le parole con cui viene raccontata la nostra società in questi anni. Il titolo attribuito al numero 1 di Clamoros? è ‘(S)definizioni: come fare case con le parole’. All’incontro di questa sera delle 18, in via Santa Maria 13/B a Carrara, prenderanno parte Francesco Colombrita e Martina Forasacco, rispettivamente direttore e web social de La Falla. L’evento sarà moderato da Marilena Bertoneri.