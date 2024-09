Civitas Apuana dalla parte dei giovani

E’ nata a Massa l’associazione culturale Civitas Apuana (nella foto), presentata nella Sala della Resistenza di fronte a molti cittadini interessati, alle istituzioni, agli istituti scolastici e a tanti giovani. L’associazione si è presentata alla comunità spiegando il proprio progetto. I soci fondatori Giulia Barsotti, Davide Bedocchi, Giorgia Chimenz, Gaia De Angeli (la più giovane 19 anni) Francesco Barsotti, Anna Scaramella, Umberta Cantoni, hanno spiegato lo scopo di Civitas Apuana che sarà quello di creare eventi grazie ai quali favorire un dialogo tra le generazioni e tessere delle relazioni anche con il territorio, come alternativa a un mondo virtuale in cui tutti rischiamo di rimanere imprigionati.

L’associazione vuole valorizzare i rapporti umani ed essere un punto di riferimento, soprattutto per i giovani, per dare loro l’opportunità di comprendere le proprie passioni e iniziare a costruire la propria strada verso il futuro. Erano presenti il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti; il consigliere Regionale, Giacomo Bugliani; la consigliera provinciale, Dina Dell’Ertole; la professoressa Rosaria Bonotti , in rappresentanza dell’istituto Pellegrino Rossi; il professore Antonio Giusa, dirigente scolastico dell’Istituto Meucci. Una realtà particolarmente importante che punta a costruire sul territorio un legame tra i giovani e la società, con la determinazione di diventare un punto di riferimento per le generazioni che domani prenderanno le decisioni per la città.