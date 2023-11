Città creativa Unesco. Il confronto entra nel vivo

Artigianato e arti popolari al Mudac. Da laboratorio di idee a hub creativo, così Carrara città creativa Unesco, venerdì 24 si confronterà con Fabriano, Biella e Como con l’intento di dar seguito alla Carta di Carrara sull’arte e sull’artigianato. In via Canal del Rio per tutta la giornata saranno in programma riunioni di lavoro alle quali parteciperanno i rappresentanti delle varie anime della città per approfondire nuovi progetti, idee e visioni su temi come la trasmissione dei saperi, la costruzione di un hub creativo diffuso e il ruolo della comunicazione nell’era digitale per la promozione del nostro settore creativo, in un’ottica di un aumento del turismo. Da cornice la mostra di Quayola, in corso al mudaC, innovativo esempio di fusione tra arte, artigianato e tecnologia. Il programma prevede dalle 9,30 alle 13 la presentazione delle progettualità e durante un incontro al pubblico, mentre nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17, verranno creati 4 tavoli di lavoro tematici su ‘Museo del Marmo’, con coordinatrice Cinzia Compalati, ‘City Branding’, coordinatore Maurizio Vanni, ‘Artigianato, arti popolari e turismo’, coordinatrice Laura Granata, e ‘Formazione, trasmissione dei saperi e innovazione’, coordinatrice Silvia Papucci. Alle 17 è infine previsto un incontro pubblico per la restituzione di quanto emerso dai tavoli di lavoro. L’evento potrà anche essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di Carrara città creativa Unesco.