Cinque posti per i giovani nei due progetti di Aism per imparare la solidarietà

Sono disponibili cinque posti nel nuovo bando di Servizio Civile nella sezione provinciale di Massa Carrara dell’Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità. "Scegliere un progetto di AISM – dichiara Enrico Caruso Lombardi, presidente della sezione provinciale di Massa Carrara – vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina. I requisiti per svolgere il Servizio Civile in AISM sono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore". Due i progetti sui quali poter scegliere di impegnarsi. “Smuoviamoci: relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale” e “AttoriDelCambiamento per una comunità inclusiva e solidale”. Info: [email protected]; 0585872052 - 3316708932.