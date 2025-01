Cinque attività chiuse da inizio anno. L’sos: "Spopolamento e desolazione"

Il nuovo anno ho portato alla cessazione di molte attività commerciali storiche che si trovano nel Comune di Villafranca. Un fenomeno di spopolamento di negozi e servizi su cui ha acceso i riflettori la minoranza consiliare che interviene esprimendo forte preoccupazione.

"La chiusura dei negozi – si legge in una nota – porta con se una perdita di servizi che, in un paese come Villafranca, diventano essenziali a buona parte della popolazione. Avere un’attività nelle vicinanze dei centri storici o abitati rende un luogo ricco, un luogo da abitare, un luogo sicuro e ben servito. Locali non solo di vendita ma di aggregazione, punti di riferimento per la popolazione, persone conosciute con le quali scambiare due chiacchiere con cui passare un po’ di tempo. Dopo la grave situazione di dissesto finanziario appare evidente uno stato di abbandono generalizzato che tutto lascia presagire tranne che a un florido futuro. Sono ben cinque le attività che hanno chiuso o si sono spostate in questo inizio anno, un numero molto alto che toglie, riduce servizi, fa cambiare abitudini, crea spopolamento e lascia tanta desolazione. Saracinesche abbassate, storie di attività ultra ventennali che hanno gettato la spugna lasciando un immenso sconforto ai cittadini, un paese che a poco poco sta morendo: dal commercio ai servizi a una amministrazione senza risposte e che non si pone delle domande, a un paese senza guida destinato a diventare un paese fantasma, schiacciato da un dissesto finanziario ancora da appianare".

E ancora: "Dopo dieci anni di amministrazione – chiude la nota della minoranza – possibile la colpa sia sempre degli amministratori precedenti?".