Cinquale, nido da record. Nate 75 tartarughe su 79

E’ ufficiale: Cinquale, e di conseguenza Montignoso, ha il suo primo nido di tartaruga marina. Il terzo dell’estate apuana, con i due di Marina di Massa. Ed è il secondo a essere individuato molto tempo dopo essere stato deposto, solo grazie alla schiusa delle prime uova da cui sono emerse le tartarughine che hanno lasciato tracce sulla sabbia individuate poi dai volontari. Siamo al bagno Stefanella di Cinquale e le tracce delle tartarughe sono state scoperte nello scorso fine settimana grazie anche ai bagnini. Sono subito scattati i controlli, con avvisi partiti ad Arpat e Capitaneria di Porto ma individuare il nido era impossibile, così era stata delimitata una grande area di sorveglianza per garantire la massima sicurezza. Ancora qualche giorno di attesa, con il sopralluogo tecnico da parte dell’Università per individuare con esattezza il nido.

E alla fine si è trattato di un nido da ‘record’ per la percentuale di successo, come riporta sulla pagina Facebook il Centro didattico Wwf di Ronchi con ben 75 tartarughe nate su 79 uova che sono poi riuscite a prendere la via del mare. Le ultime 3 sono ate nella notte di martedì scorso. Il nido è stato poi controllato con lo scavo attento e delicato della dottoressa Cecilia Mancusi di Arpat coadiuvata dalla dottoressa Giuliana Terracciano (Out Toscana Nord) e dai volontari del Wwf e di altre associazioni.