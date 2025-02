Cinquale, bagni riuniti in un’unica associazione

L’associazione Bagni Cinquale, che riunisce gli stabilimenti del litorale montignosino, da oggi è al completo: anche il bagno Skikki è entrato a far parte del sodalizio. In tutto sono 16 stabilimenti che ora possono davvero collaborare in maniera unitaria e condivisa su tutto il fronte marinello per aumentare le sinergie.

"Oltre alle problematiche legate alla gestione degli stabilimenti balneari – sottolinea la presidente Romina Bertocchi, che ha raccolto il testimone dell’ex presidente Carlo Pardini (nella foto) – l’associazione si occupa anche del confronto con gli enti, le istituzioni, le altre associazioni del territorio, a partire dalla Comune per arrivare fino alla Capitaneria ma anche associazioni a tutela dell’ambiente, che si battono per contrastare l’erosione, per salvare le tartarughe o quelle sportive che organizzano iniziative sul litorale. Ma non solo. Collaboriamo anche alla promozione degli eventi con l’associazione Autismo Apuana o per altre iniziative solidali legate al mondo della ricerca e tanto altro".

L’impegno nel sociale è sempre al primo posto per l’associazione di Cinquale: "Negli anni passati abbiamo collaborato a sostenere le spese alimentari per Natale delle famiglie più bisognose, la donazione delle Uova di Pasqua – prosegue Bertocchi – e siamo aperti e disponibili a dare una mano per tutto quello che può essere di supporto per il territorio visto che ne facciamo parte. Siamo una piccola associazione ma cerchiamo di partecipare comunque, nel nostro piccolo, agli eventi della comunità".