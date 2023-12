Cineforum e note jazz. Festa da Mantica Project

CARRARA

Lo spazio Mantica Project di piazza Alberica apre le porte alla città per festeggiare il Natale all’insegna dell’accoglienza. Lo spazio che ospita la mostra ‘La bottega su due ruote’ cerca così di dare il suo contributo all’animazione cittadina. In programma cineforum e canti natalizi per i piccoli e una performance musicale di un duo jazz per i più grandi.

Dopo la buona riuscita del laboratorio d’arte per bambini dedicato al mestiere del sarto, Mantica Project col supporto di Franchi Umberto Marmi si prepara a celebrare il Natale, e programma per oggi una festa speciale. Si parte alle 16 (è gradita la prenotazione) con la proiezione del film d’animazione ‘Klaus’ di Sergio Pablos, mentre dalle 17,30 i ragazzi della classe di canto moderno della scuola di musica di Carrara eseguiranno canti natalizi, e a seguire la performance del duo jazz Sara Maghelli e Ugo Bongianni.

Ma non è tutto: il prossimo laboratorio per bambini in programma per il prossimo 21 gennaio sarà dedicato al mestiere del fornaio e per il mese di febbraio sarà proposto un nuovo cineforum a tema carnevalesco. L’idea della Franchi Umberto Marmi è quella di fare dello Spazio Mantica un laboratorio creativo permanente, che coinvolga di volta in volta artigiani e professioni locali.

Con la primavera 2024 la galleria sarà protagonista di una nuova esposizione, e di conseguenza, anche lo spazio laboratoriale gestito da Elena e Chiara dell’associazione Tiresia, si misurerà con il concept di nuove sperimentazioni creative: in campo la volontà di dare vita ad un progetto articolato e di ampio respiro che si rivolga a tutti coloro che vogliano condividere con gli altri le pratiche padroneggiate.

Questo lo spirito con cui è nato questo primo ciclo di eventiworkshop (che si è svolto da novembre con la cadenza di un evento al mese fino a febbraio), grazie anche alla capillare promozione fatta attraverso le scuole provinciali che si sono dimostrate sensibili ed interessate al progetto.