"Cimiteri comunali di Massa: chiusure programmate per operazioni di esumazione ordinaria nel rispetto della privacy" Il Comune di Massa ha annunciato la chiusura di alcuni cimiteri comunali al pubblico durante le mattine per consentire esumazioni ordinarie e tutelare la privacy delle famiglie interessate. Le date di chiusura sono state specificate per i cimiteri di Mirteto e Turano.