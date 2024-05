Ciclovia Tirrenica... in sella. Via ai lavori del lotto 1B apuano

Sono partiti i lavori per un altro lotto della ciclovia Tirrenica sul litorale apuano. Non sono i primi, quindi, bisogna infatti ricordare che a Cinquale è già stata completata così come circa 1 chilometro a Poveromo. Ieri il sindaco Francesco Persiani ha partecipato a un incontro istituzionale con l’assessore regionale alle infrastrutture, il presidente della Provincia, l’assessore all’urbanistica di Carrara e i tecnici progettisti. Un incontro che ha suggellato l’avvio dei lavori del lotto 1B apuano della pista ciclabile finanziato dalla Regione per 1,38 milioni che unirà Massa con Carrara e Montignoso. "La ciclovia Tirrenica – scrive Persiani – rappresenta un percorso virtuoso di qualità, costruito nell’ambito dell’area vasta, che si estenderà lungo le coste del litorale massese. Questo permetterà a cittadini e turisti di godere delle bellezze naturali del nostro territorio, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile".

Resta ancora stralciato dalla progettazione complessiva affidata alla Provincia il centro marinello di Massa, da piazza Bad Kissingen a via Casola: serviranno altre risorse e un altro progetto. Sul fronte mare di Carrara invece la Ciclovia Tirrenica sarà inserita nei cantieri del Waterfront: l’Autorità Portuale si è impegnata a realizzare il tratto di ciclovia di viale Colombo (da via Modena a via Rinchiosa). La gara si è chiusa il 31 dicembre e l’appalto è stato aggiudicato alla Covema Srl di Castelfranco Emilia con ribasso del 14,11%.