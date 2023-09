Ciclista investito: è grave

Un’auto l’ha investito, lui era in bicicletta, ha provato a rialzarsi ma non sentiva più le gambe. L’incidente, ieri sul lungomare di Levante in prossimità del bagno Sara a Marina di Massa, intorno alle 11: ferito un 74enne. I passanti che hanno assistito alla scena si sono subito diretti verso l’anziano che ha provato a rialzarsi ma invano. All’arrivo di automedica e ambulanza i sanitari hanno notato del sangue uscire dalla bocca dell’uomo a causa di un trauma facciale importante e quello che dal referto poi sarà un grave trauma agli arti inferiori. Si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale di Massa, poi il trasferimento sull’elicottero Pegaso d’urgenza a Cisanello. Un altro incidente sempre ieri in via San Leonardo, intorno alle 14 un’auto si è cappottata a seguito dell’impatto con un altro veicolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il conducente dal mezzo ma per fortuna non ha riportato nessun trauma. La strada è rimasta chiusa alla circolazione per diverso tempo a causa dei rilievi del sinistro e della successiva rimozione.