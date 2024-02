Chiuse scuole, mercato e centri di aggregazione

Una giornata segnata dall’allerta arancio quella di oggi che coinvolge tutto il territorio apuano dove sono possibili precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporali, anche di forte intensità, associati a grandinate, raffiche di vento. Scuole e luoghi pubblici chiusi, per ordinanza dei sindaci, in molti Comuni della Lunigiana. Chiusi scuole, centri di socializzazione e aggregazione comunale, cimiteri, impianti sportivi e parchi pubblici ad Aulla, Bagnone, Podenzana, Fivizzano, Licciana, Pontremoli. A Massa il sindaco ha disposto la chiusura di cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi all’aperto. Sospeso il mercato settimanale mentre le scuole resteranno aperte. Eventuale chiusura anche degli attraversamenti idraulici sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest.