Chiusa la prima fase di pulizie degli assi viari

E’ terminata nei giorni scorsi la prima fase dei lavori di manutenzione ordinaria di tutti gli assi viari principali della Zona industriale apuana a cura del Consorzio Zia possibile grazie anche a un accordo, rinnovato al quarto anno, con i Comuni di Massa e Carrara oltre che con la Provincia. Il Consorzio, quindi, con proprie risorse, si è fatto carico della pulizia delle strade e manutenzione del verde negli oltre 40 chilometri di viabilità che riguardano la Zona industriale, proprio per dare un servizio importante alle imprese qui insediate che con più decoro fanno certo una diversa impressione sui proprio clienti. Gli interventi riguardano la manutenzione delle aree verdi, il taglio di rovi, canneti e degli arbusti, lo sfalcio e la pulizia delle aree bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali; attività queste per le quali il Consorzio investe 190mila euro. I lavori, iniziati al termine dello scorso mese di luglio – a seguito di specifica procedura negoziata realizzata sulla piattaforma per le gare della Regione Toscana – sono, quindi, terminati nei giorni scorsi e riprenderanno a ottobre secondo modalità totalmente eguali alla prima fase attualmente conclusa.

L’attuale programma di manutenzione ordinaria 2024 si pone, per altro e come già deciso in sede di assemblea del Consorzio Zia, all’interno di un più complessivo programma pluriennale di manutenzione, anche straordinaria, delle aree di stretta competenza del Consorzio e che ha compreso sia il completamento delle opere di urbanizzazione dei comparti Ex Resine ed Ex Azoto, conclusi a giugno, il raddoppio della fognatura bianca di via degli Unni, completata a luglio.