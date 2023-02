“Chicco” Evani presenta il suo libro oggi al Teatro della Rosa

L’ex giocatore del Milan Alberico Chicco Evani, vicecampione del mondo nel 1994 e viceallenatore della squadra nazionale a fianco di Roberto Mancini, oggi, alle 18, sul palco del Teatro La Rosa presenta il suo libro “Non chiamatemi Bubu”, nomignolo (non gradito) per il caschetto che lo facevano assomigliare al personaggio del cartone animato. Con lui sul palco il sindaco Jacopo Ferri, l’assessore allo sport Manuel Buttini e il pontremolese ex Milan Fabio Bellotti. Presenti anche la delegazione del Panathlon con Aldo Angelini, i veterani dello Sport Piero Mascagna, il giornalista scrittore Luca Serafini, Vincenzo Pincolini numero Uno dei preparatori atletici del Parma e del Milan, attualmente responsabile dei preparatori di calcio delle nazionali giovanili Under 21. L’incontro sì svilupperà sotto l’abile regia dell’amico Gildo Bertoncini, in collaborazione con il presidente del Milan Club Lunigiana Massimo Lecchini.

Parlava poco, si notava meno, ma l’efficacia era indiscutibile. Alberico Evani, per il mondo intero “Chicco”, ha attraversato con leggerezza vent’anni anni di calcio italiano, vincendo come uomo per tutti i ruoli nel Milan e dopo nella Sampdoria dove ha cementificato la sua amicizia con il CT Roberto Mancini. "Chicco Evani – dice Gildo Bertoncini (con lui nella foto) – nel suo libro ricco di umanità e aneddoti, racconta dell’amore che ha avuto fin da bambino per il calcio. Rivive momenti salienti della sua carriera che conoscono un po’, tutti passata al servizio del Milan per sedici anni e poi con i colori più belli del mondo della Sampdoria per quattro. Non solo calcio, però, c’è anche la descrizione della famiglia, dei figli, dei genitori, una sorta di confessione in cui Chicco, almeno in quest’occasione, vuole mettere da parte il suo carattere schivo e timido".