Chi ha paura del gender. Al via il ciclo di incontri di ’Aldo Mieli’ e Politesse

Al via gli appuntamenti letterali dedicati alla differenza di genere organizzati dal Centro di documentazione ’Aldo Mieli’ in collaborazione con il Centro di Ricerca Politesse (politiche e teorie della sessualità), e la libreria ‘Nuova avventura’. A partire dal prossimo venerdì e fino al 24 maggio saranno presentati una serie di libri femministi, transfemministi e queer.

"Teoria gender, ideologia gender, o anche, semplicemente, il gender. Questo costrutto retorico – scrivono gli organizzatori –, elaborato negli ambienti conservatori nel corso degli anni ’90, imperversa nel discorso pubblico da circa un decennio creando scompiglio perfino all’interno di questi movimenti".

Gli appuntamenti si svolgeranno nello spazio espositivo dell’ex San Giacomo di via Carriona e nella sala Gestri della biblioteca civica di piazza Gramsci con inizio alle 18. Si parte venerdì alle 18 all’ex San Giacomo con la presentazione del volume ’L’ipotesi neocattolica: politologia dei movimenti anti – gender’ di Massimo Prearo, modera il dibattito Mirco Zanobini. Sabato 17 febbraio in sala Gestri, Lorenzo Bernini presenta invece ‘Il gender. Dieci interventi sul sessuale e sul politico’, modera Giovanni Campolo. Martedì 9 aprile all’ex San Giacomo sarà la volta di Carlotta Cossutta e del suo volume ‘Domesticità. Lo spazio politico della casa nelle pensatrici statunitensi del XIX secolo, modera Maria De Capua. Sabato 27 aprile si parlerà del volume ‘Suggerimenti per (futur?) genitori trans e loro alleat?’ di Egon Botteghi per la moderazione di Majid Capovani. Chiude il ciclo l’incontro moderato da Marco Matteoli sul volume di Lorenzo Petrarchi ‘Rovine dell’amicizia: il progetto incompiuto di Michel Foucault’, in programma per venerdì 24 maggio nella sala Gestri della biblioteca civica. Il Centro di documentazione Aldo Mieli è nato a Carrara nell’agosto 2021 come naturale evoluzione di un archivio privato, che mette a disposizione materiale per chi fa ricerca su temi Lgbtqia+. Il Centro di ricerca Politesse (Università di Verona, Dipartimento di scienze umane) è formato da professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici che indagano i fenomeni legati alla sessualità umana nei loro aspetti filosofici, giuridici, religiosi, etici e biologici, antropologici, culturali, sociologici, pedagogici, medici e storici.