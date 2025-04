Che Guevara sulla Rai. La statua ospite di Lundini

Passano i mesi, ma la statua di Che Guevara continua a far parlare di sé. Dopo settimane di discussioni politiche, tra i favorevoli e i contrari al monumento realizzato dallo scultore Jorge Romeo e installato lungo la scalinata del Baluardo, petizioni e raccolte firme per la rimozione della statua, arriva adesso sul monumento anche l’attenzione della Rai. Non si tratta della prima volta in cui la storia della statua esce dai confini locali. Poche settimane fa la statua aveva ricevuto anche i complimenti nella mostra ‘Tu y todos’ a Bologna dedicata proprio a Che Guevara, in cui era andato lo scultore Jorge Romeo. A parlare della statua del Che sarà questa volta la trasmissione ‘Faccende complicate’ condotta da Valerio Lundini che andrà in onda sulla piattaforma Rai Play già da oggi e poi dal 12 maggio anche su Rai Tre.

La Rai era presente il giorno dell’inaugurazione e la presenza di Lundini, con tanto di troupe, non era passata inosservata lungo la scalinata del Baluardo, il giorno in cui la statua era stata svelata alla città. Una presentazione in cui, nonostante la forte pioggia che colpì Carrara quel giorno, ci fu comunque un’ottima presenza di pubblico lungo la scalinata, per niente spaventato dal maltempo.

Quel giorno Valerio Lundini si era fermato a Carrara per assistere allo svelamento della statua insieme alla troupe Rai, con cui poi aveva fatto anche alcune interviste ad alcuni dei protagonisti della vicenda. La trasmissione, che sarà suddivisa in dieci puntate, è impostata in un modo ironico e surreale, come del resto è ormai marchio di fabbrica delle trasmissioni di Lundini, affrontando temi i come la politica, il bullismo e l’integrazione. La trasmissione avrà anche contribuiti del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Milena Gabanelli ed Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia del Signore degli Anelli. "Era in Italia, abbiamo pensato di utilizzarlo nella prima puntata - spiega Valerio Lundini - che sarà sugli indecisi in politica, visto che quel film è considerato di destra. Mentre per la sinistra siamo andati a Carrara, dove hanno inaugurato una statua a Che Guevara. Per il centro abbiamo organizzato una festa nel quartiere romano di Torre Spaccata, dove, secondo alcuni studi, sta il centro d’Italia".