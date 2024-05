’Champions karaoke’ al Vistamare

Stasera alle 21 il ristorante Vistamare di Marina di Massa ospita la seconda puntata della ‘Champions karaoke’, il format musicale ideato dal carrarese Morris Maggini, scrittore di libri e autore di eventi musicali e culturali. Si tratta della seconda edizione della gara canora strutturata come la Champions calcistica, e che vede come coorganizzatori Maggini e il videoreporter Angelo Iannatone, la cantante Lucia Sansone, e Davide Vecchi al service audio. La prima gara della ‘Champions Karaoke’ si è svolta lo scorso 28 aprile al ristorante ‘Oasi di Pierino’ a Massa. La serata è stata presentata da Lucia Sansone e in giuria c’erano Morris Maggini, Angelo Iannatone e l’ex concorrente di X Factor Francesco Pardini. La gara si svolge ad eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale per arrivare ai primi quattro posti di ogni serata. Sedici i concorrenti in gara per ogni serata: i primi due si qualificano direttamente alla finale, mentre gli altri quattordici si classificheranno (in base ai punti) fino ad arrivare a otto. In ogni puntata vengono registrati gli highlights dei semifinalisti che saranno trasmessi da Canale Italia 121 all’interno della trasmissione ‘Shock’.

I prossimi appuntamenti in programma sono per il 26 di maggio al ristorante N72 a Marina di Carrara, il 9 giugno al ristorante bagno Helvetia a Marina di Massa, mentre la finalissima si svolgerà il 23 giugno al ristorante Vistamare di Marina di Massa. Alla prima gara hanno partecipato concorrenti provenienti dalle province di Massa Carrara, Spezia, Lucca, Parma e Pisa. Questi i cantanti della prima classifica: Francesca Scalzini da Cascina in pole position, secondo Roberto Ruscelli da Podenzana, terza Monica Mencarini da Montecarlo di Lucca, quarto Antonio Riganò di Sala Baganza a Parma.