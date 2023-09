Cervara celebra le famiglie. La felicità di 14 coppie alla Madonna Pellegrina

Proseguono in Cervara gli appuntamenti religiosi preparatori alla festa della Madonna Pellegrina che si celebra domenica. Uno degli eventi più attesi è stata la ’Festa della famiglia’ con la messa per le coppie che hanno compiuto 25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio. La liturgia è stata presieduta dal vicario generale don Marino Navalesi, parroco di Avenza, e dal co-parroco di Cervara Michele Bigi. Il parroco don Giuseppe Cipollini è ancora in convalescenza dopo l’incidente che ha avuto i primi di agosto in Giordania. Hanno festeggiato le nozze d’argento (25 anni di matrimonio) Monica e Massimo Simi; Livio Bertonelli e Alessandra Silicani; Corrado Ceccarelli ed Elisabetta Giacinti. I 40 anni di vita insieme (nozze di smeraldo o rubino) sono stati celebrati da Domenico Ceccotti e Paola Ceru; Stefano Montali e Lucia Andriolo; Mauro e Giovanna Boghetti. Nozze d’oro (50 anni) per Marcello Benelli e Giovanna Cricca; Antonio Ferrara e Maura Chelotti; Franco Bianchi e Nives Parolini; Roberto Tonlazzerini ed Elvira Biancolini. Ben 60 di matrimonio (nozze di diamante) invece per Mario Barotti e Giovanna Tartarini; Luigi e Graziella Simi; Roberto Pellegrini e Rita Balloni; Egidio e Neda Di Filippo. Un bellissimo momento e tanta commozione per le felici coppie e i loro familiari.

Domani sarà celebrata la liturgia penitenziale mentre sabato ci sarà la processione con messa serale presieduta da monsignor Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra.