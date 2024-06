Cercasi direttore per il museo ’Guadagnucci’, ecco il bando

Via libera dagli uffici del Comune per il bando con cui l’amministrazione vuole indiviuare il prossimo direttore del Museo Guadagnucci. L’ultima a ricoprire il ruolo era stata Cinzia Compalati, poi passata al Comune di Carrara. L’obiettivo resta quello di valorizzare e promuovere il museo, che si trova a Villa Rinchiostra, anche mediante l’organizzazione di mostre di arte contemporanea e l’attivazione di partnership con altri musei, associazioni museali, gallerie d’arte o singoli artisti. Una prestazione temporanea – il nuovo direttore dovrebbe entrare in funzione dal 1 ottobre e restare in carica fino alla fine del 2026 – altamente qualificata. Quindi sono richieste competenze specifiche in ambito culturale.

Le mansioni previste sono la direzione scientifica del Museo Gigi Guadagnucci, gestione e cura delle collezioni museali, attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio museale, organizzazione di progetti volti all’ampliamento dell’offerta di attività didattiche museali, gestione dei rapporti con gli ’stakeholder’ presenti sul territorio e sviluppo di relazioni a livello regionale e nazionale, collaborazione con gli uffici preposti al coordinamento e cura delle mostre organizzate e allestite direttamente dal Comune negli spazi propri o acquisiti tramite convenzione. Ma anche raccolta fondi, azioni di comunicazione e promozione delle attività del museo attraverso i media tradizionali e utilizzo di strumenti social e new technology, attività di reperimento e coordinamento per allestimento di mostre temporanee. C’è un obiettivo ulteriore, che si inserisce in questo quadro a lungo termine: ottenere gli standard museali necessari quali requisiti per il riconoscimento della qualifica di Museo di Rilevanza Regionale. Fra le altre attività, poi, implementazione dei percorsi di adesione del Museo Guadagnucci a Reti ed Associazioni Museali con la finalità di potenziare la fruizione del proprio patrimonio culturale e la promozione delle strutture museali.

L’incarico sarà di prestazione professionale, in collaborazione e in accordo con la dirigente competente, con il funzionario responsabile del servizio e con il consiglio direttivo del museo, e per partecipare serve la laurea in conservazione dei beni culturali, in lettere e in architettura oltre a esperienza nel ruolo di almeno 3 anni. Il Comune riconoscerà 12.600 euro all’anno al professionista.