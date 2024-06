Centinaia di bimbi esclusi dai centri estivi

Centinaia di famiglie in difficoltà. Lo scrive il consigliere comunale dei 5 Stelle Matteo Martinelli a proposito dei bambini che non potranno frequentare i centri estivi comunali. "A fronte di oltre 600 domande, il numero massimo di bambini è fermo a 260 – prosegue Martinelli –, in linea con la delibera di consiglio comunale dello scorso aprile che aveva stanziato 190mila euro a copertura. Nel 2023 le richieste furono più di 500, vista l’elevata qualità del servizio di Nausicaa. Pertanto avevamo proposto all’amministrazione di aumentare le risorse per accogliere un maggior numero di bambini. I centri estivi sono una risorsa sia per i genitori che lavorano, sia per chi non può assicurare socialità e svago ai propri figli. La giunta oltre ad aver ereditato i finanziamenti del Pnrr, aveva incassato lo scorso gennaio quasi 6 milioni di extra gettito dal lapideo, senza muovere un dito. Sembrava scontato che la sindaca Serena Arrighi e l’assessore Carlo Orlandi si adoperassero affinché la nostra proposta, votata all’unanimità dal consiglio comunale, trovasse riscontro in una variazione di bilancio. Invece la sindaca e il suo assessore hanno disatteso i bisogni dei cittadini e la volontà del consiglio, destinando ingenti risorse su altri capitoli di spesa". Insomma per Martinelli questa è "la conseguenza dell’incapacità della Arrighi, dove a pochi giorni dall’inizio del servizio, molte famiglie hanno dovuto rinunciare e arrangiarsi. Ancora una volta dobbiamo sottolineare il silenzio colpevole di una maggioranza che a cominciare dal Partito democratico – conclude il consigliere –, ha perso ogni controllo sull’operato della giunta e che tenta in ogni modo di coprirne le evidenti mancanze, raggiungendo livelli insostenibili".