Cene, letture e un corteo transfemminista

Tanti gli eventi in programma in occasione della Giornata internazionale della Donna. Torna ‘Carrara celebra le sue donne’, stamani alle 10.30 al Ridotto del Teatro degli Animosi il Comune e la commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità’ assegneranno lo speciale riconoscimento a donne nate o legate alla città di Carrara che si sono distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale e sportivo. Alle 18, sempre al Ridotto degli Animosi, lo spettacolo a ingresso gratuito ‘L’attesa’ di Valeria Magrini con Asia Galeotti un monologo su Anita Garibaldi. Fino al 15 marzo, inoltre, il Centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’ propone nell’atrio di palazzo civico, una mostra degli elaborati contro la violenza sulle donne realizzati dagli studenti del liceo artistico ‘Gentileschi’ di Carrara. Martedì 11 marzo, alle 16, in via Eugenio Chiesa, flash mob contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa anche a Filattiera, oggi alle 16.30, al Centro didattico Mannoni di Filattiera (vicino alla Pieve di Sorano), sarà presentato il libro ’L’estate della pioggia’, il nuovo romanzo di Maddalena Baldini (Armando Editore). Alle 15.30, nella sede della Cgil a Pontremoli, la sezione Anpi, la Lega Spi Cgil Lunigiana e l’Auser Pontremoli propongono l’incontro ’Sovversive’, donne lunigianesi nella rete del regime (1922-1943). Oggi e domani, alle 21, al teatro Guglielmi di Massa, va in scena ’Secondo lei’ lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Caterina Guzzanti. Tutto è pronto per lo sciopero ’transfemminista’ con corteo in programma oggi alle 16. Il concentramento in piazza De Gasperi (tribunale) e la partenza sarà alle 16.30. Il corteo attraverserà Massa con presidio finale in piazza Bastione dove ci sarà un microfono aperto. Stasera Arpa organizza una cena a tema al Ristorantino da Mariano, a Marina di Massa, in via Zini; quindi una partita di calcio dello Spartak Apuane, lunedì alle 21.