Celide e i ’suoi’ proverbi Il racconto di Mecconi

Proseguono gli appuntamenti letterari alla Wunderkammer di Beppe Mecconi (nella foto) a Palazzo Micheli Pellegrini. Gli eventi culturali promossi con Marzia Dati e la Dickens Fellowship hanno finora riscosso successo e promettono di ripetersi domani alle 18 con la presentazione del libro “I proverbi della signorina Celide“ scritto da Mecconi. Nello sfondo di una San Terenzo del secondo dopoguerra, l’autore ci presenta la 56enne signorina Celide, amante di Pinocchio e Buzzati, che, nell’euforia della libertà ritrovata, intrattiene festosamente la gente del luogo raccontando loro le ambiguità contraddittorie dei proverbi e la loro origine immaginaria. "Mi sono sempre divertito a giocare con le parole - spiega Mecconi -, il fatto che cambiando anche solo una lettera all’interno di una frase si possa stravolgerne il significato mi affascina, fin da ragazzo. I proverbi si prestano a questa mutazione in maniera fantastica e proprio così, per gioco, sono nati quelli della signorina Celide". Il libro presenta una serie di racconti per tutte le età, accompagnati da illustrazioni dello stesso Mecconi, invitando il lettore sia a preservare una tradizione linguistica che è parte integrante della nostra cultura sia a riscoprire e riconoscere il fanciullino presente in ognuno di noi.

"Occorre alimentarlo - continua l’autore -, mantenerlo vivo e vitale. Occorre mantenere la capacità di sorprendersi, di vedere il bello che ovunque ci circonda". La chiaccherata di venerdì con l’artista ligure potrà dunque essere una piccola scintilla per risvegliare gli occhi del cuore.

Francesco Marinello