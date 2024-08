Cecina, borgo in festa per i 60 anni di nozze di Ilde e Angelo Duranti

Tutto il borgo di Cecina, nell’alta Valle del Bardine, a Fivizzano, ha festeggiato i 60 anni di matrimonio di Angelo Duranti e Ilde Forfori (nella foto). E Riccardo Bini, il campanario della parrocchia di Cecina, uno degli ultimi della Lunigiana, ci ha... dato dentro. Come si dice in gergo, ha letteralmente ’slegato’ le campane della chiesa dedicata a San Giovanni Evangelista che hanno suonato a festa per questa occasione speciale. Davanti al parroco, don Simone, Angelo e Ilde hanno rinnovato e suggellato il loro "sì" di fronte a figli e nipoti. Alla festa, emozionante, erano presenti tutti gli abitanti di Cecina, che hanno voluto congratularsi con la felice coppia.

R.O.