Cave: l’articolo 21 diventa realtà Piste ciclabili, scuole, campi sportivi

di Alessandra Poggi

Si è concluso l’esame dei progetti legati all’articolo 21 del marmo, quello che concede l’estensione delle convenzioni per un massimo di 25 anni in cambio di opere utili alla collettività. In base ai punteggi 69 cave potranno escavare per altri 12 anni. L’articolo 21 era stato introdotto dalla giunta di Francesco De Pasquale. "Un doppio risultato – dice l’ex vice sindaco Matteo Martinelli –, fare lavorare in loco e gli interventi di riqualificazione che difficilmente il Comune con risorse proprie sarebbe riuscito a portare a termine". Vediamo i progetti nel dettaglio. Ripristino campo scuola di Marina di Carrara: Adolfo Corsi Carrara, ‘Marmi Carrara – Canalgrande. Il museo delle cave di Carrara è stato presentato dalla cooperativa ‘Fra Cavatori di Gioia’, Gualtiero Corsi, Marmi Carrara Gioia, Gualtiero Corsi, Marmi Carrara. La ristrutturazione e il recupero dell’ex mercato coperto di Avenza vanno a Caro e Colombi, Guglielmo Vennai, Fantiscritti Marmi e Bocca Canalgrande. La nuova piazza Matteotti è stata presentata dalla Marmi Carrara Lorano. Del ripristino di un tratto della Fossa dei Maggi e opere infrastrutturali a Colonnata se ne dovrà occupare una maxi cordata formata da: Tonelli Renato, Sam, Gmc, Marmi Carrara Lorano, Escavazione Marmi Tecchione, Marmi Pregiati Carrara, Bettogli Marmi, Marmi Galleria Ravaccione, Tonini Cave, Fantiscritti Srl, Fantiscritti Spa, Marmi Carrara-Canalgrande, Società Apuana Marmi, cooperativa cavatori Canalgrande, Marmi Carrara, Consorzio Seccagna Zappellone, Marmo Canaloni, Alba Ventura, Marmo Bianco Cattani, Pizzagallo, Successori Adolfo Corsi Carrara, Marmi Campanili Marmi Fossaficola, Cave Lazzareschi di Vittorio Lazzareschi & C, Sas Lazzareschi Vittorio, Fosso Cardellino. E ancora: Beran, Il Fiorino Stone, Nuovi Pregiati Apuani, Annarosa Ricci, Ricci Ilaria, Ricci Marco, Ricci Bruno, Ricci Luigi, Giovanni Ragaglini, Giovanna Ricci, Marianna Ricci, Fratelli Antonioli, Marmi Pregiati Apuani, Ingra, Artana Marmi. L’adeguamento sismico degli impianti e l’ampliamento dell’istituto Montessori di via Marco Polo se l’è aggiudicato la Calacata Crestola Srl, la riqualificazione del giardino ‘Ragazzi del 44’ di Avenza la Marmi Lorano II, il rifacimento del parcheggio in prossimità del molo di ponente del porto di Marina di Carrara la Cremomarmi, il recupero delle attrezzature della spiaggia libera della Fossa Maestra la Cmv Marmi con la Ma.Ci. Corporation.

E poi c’è l’avvio di due nuovi corsi di studio riconosciuti dal Miur all’Accademia di belle arti di Carrara della Ravaccione Marmi, Canalbianco Marmi e Polvaccio. La nuova tribuna con copertura in pannelli fotovoltaici per il campo da calcio di Fossone è il progetto presentato da Guido Fabbricotti e La Pineta di Alibani Dilva. L’intervento di consolidamento e mitigazione idraulica e geomorfologica a Fantiscritti sarà eseguito da Fantiscritti, Ft Cave, Tonini Cave Fantiscritti, Figaia Cave. L’intervento di consolidamento e mitigazione idraulica e geomorfologica in località Miseglia da Fb Cave e Monte Maggiore. E poi ci sono le piste ciclabili. La Michelangelo Pescina – Torano 1 della Calacatta Zeta, la Michelangelo Bedizzano - Torano di Dell’Amico Michele, Guido Fabbricotti, La Facciata, Sam. La ciclabile Bedizzano e Torano della Vf Marmi, Gemignani e Vanelli Marmi, Ing. Giulio Faggioni Carrara, Sam, ‘Vanelli Aldo Marmi’ di Giorgio Vanelli, Ingegner Giulio Faggioni Carrara Arl. Ciclabile ‘Galleria Belgia 1- Galleria Belgia 2- Galleria Belgia 3’ Poggio Silvestro Marmi. Ciclabile Avenza-Carrara- Miseglia-Carmi e allestimento Palazzo Pisani della Gemignani e Vanelli Marmi, Ingegner Giulio Faggioni Carrara Arl, Sam, Vf Marmi. Ciclabile Codena Cava Romana: Escavazione Marmi Venati e Escavazione Marmi Fondo Belgia. Michelangelo lotto tracciato ferrovia marmifera e riqualificazione della Stazione del Tarnone, Mega Stone Factory.