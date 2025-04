Cavalieri invadono Pontremoli, il viaggio culminerà dal Papa

Pontremoli (Massa Carrara), 17 aprile 2025 – A cavallo dal Papa. La carovana della tratta piemontese dell’Equiraduno dell’Anno Santo 2025 passerà anche da Pontremoli, dove farà tappa. E’ una delle tre grandi carovane equestri (le altre seguono la Romea Germanica e la Romea Strata) che confluiranno a Roma per il Giubileo. Il progetto vedrà centinaia di cavalieri raggiungere piazza San Pietro l’11 maggio per l’Angelus e una benedizione papale. Partita dopo le corse di Vinovo domenica 6 aprile, la colonna piemontese ha attraversato la Val Trebbia fino a Bobbio, da dove raggiungerà Pontremoli, porta toscana della Via Francigena, sabato, seguendo un itinerario ad hoc. La carovana - 9 uomini e 3 donne guidati da Franco Benedetto - è stata accolta ovunque con calore in particolare a Portacomaro, nell’Astigiano, paese d’origine della famiglia di Papa Francesco.

“Bellissimo essere qui e vedere che ci sono anche tanti giovani a darci conforto - ha detto il capocarovana Franco Benedetto - La nostra è anche una missione per valorizzare alcune Vie come la Francigena, che già esistono da secoli per i pellegrini. Adatte a camminare, meno ai cavalli, e quindi apriremo nuove strade, un modo diverso di vivere l’ambiente insieme ai loro”. Presentato prima alla Borsa Internazionale del turismo di Milano e poi al Senato, l’evento unisce il turismo sostenibile, la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale che si trova anche dei borghi e delle aree rurali e montane che verranno attraversate e la tutela responsabile dell’ambiente e della biodiversità, oltre all’amore per il cavallo. Ogni giornata lungo il percorso seguirà un programma strutturato, alternando momenti di viaggio e approfondimenti culturali. Sarà un’esperienza di crescita personale e collettiva, capace di unire spiritualità, storia e tutela dell’ambiente. E il cavallo rappresenta il simbolo di un turismo sostenibile e di una nuova visione della mobilità e del rapporto con la natura.

A Pontremoli i cavalieri faranno sosta all’Ospitale San Lorenzo Martire, ex convento cappuccino. La felice e suggestiva collocazione ne fa il luogo ideale per ritemprarsi nel fisico e nello spirito dopo il faticoso percorso che dall’Emilia conduce a Pontremoli nei secoli terra di passaggio per sovrani, eserciti, mercanti e pellegrini che ha sempre avuto la vocazione dell’accoglienza. II convento si adopera per rispondere al meglio alle necessità dei pellegrini che percorrono le strade della fede: la via Francigena, la via degli Abati e la via del Volto Santo. Proseguendo la migliore tradizione francescana, il convento, rinnovato recentemente, è in grado di assicurare momenti di serenità e pace ai pellegrini e ai | gruppi di ispirazione religiosa che bussano alla sua porta.

Dopo la tappa pontremolese la carovana proseguirà per Pisa con destinazione la città eterna, dove il 14 maggio si svolgerà in Piazza san Pietro l’udienza con Papa Francesco.