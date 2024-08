Casting per il nuovo film di Fabrizio Cattani: si cercano due bimbi

Sono aperti i casting per il nuovo film ‘Io non ti lascio solo’, diretto dal regista carrarese Fabrizio Cattani e prodotto da R&C Produzioni, Solaria Film e Ipotesi Cinema, con il sostegno del ministero della Cultura. Le riprese si svolgeranno in Calabria a ottobre. Per questa pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Gianluca Antoni si ricercano i due protagonisti dodicenni, Filo e Rullo, mentre il ruolo degli adulti è già stato affidato a Giorgio Pasotti e Alessio Boni. Il film affronta il tema della crescita, del rapporto e delle dinamiche tra genitori e figli, e quello dei non detti e delle verità taciute. Il tema più importante è però il dolore e come si debba affrontarlo, soprattutto quando si parla di perdita, e come questa venga recepita ed elaborata dall’adulto e dal bambino. La trama ruota attorno a Filo, un ragazzino vivace e socievole, la cui vita cambia quando perde la madre a causa di una grave malattia. Filo torna a sorridere grazie all’amico Rullo e così i due amici si mettono alla ricerca di Birillo, il cagnolino di Filo, smarrito. Per questi due ruoli la produzione cerca un bambino di età scenica 12 anni, alto circa 150 centimetri, con corporatura snella, capelli castani spettinati, occhi grandi e malinconici, guance leggermente scavate e pelle chiara. Ma anche una bambina di età scenica di 9-10 anni, alta circa 140 centimetri, snella e aggraziata, con capelli ondulati castano dorati, occhi grandi e luminosi, lineamenti delicati".

I genitori interessati dovranno inviare le candidature entro il 7 settembre, allegando un video di presentazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera), più una nota con una breve descrizione delle generalità e delle passioni dei propri figli all’indirizzo [email protected], oppure contattare Francesca Marchese al 345 377.48.50.