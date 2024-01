Casola, la strada per il castello è ancora chiusa

All’indomani della pericolosa e ampia frana avvenuta al Ponte sull’Aulella, resta ancora interdetto l’accesso con le auto a castello di regnano. Sono infatti ancora al lavoro i tecnici per il ripristino.

La frana che era precipitata durante la notte di domenica scorsa, ostruendo completamente la strada comunale di accesso alla frazione Castello di Regnano, in Comune di Casola , era stata rimossa prontamente nel pomeriggio dello stesso giorno ed il Sindaco Riccardo Ballerini, aveva emesso un’ordinanza di divieto di transito agli automezzi in attesa di un dovuto sopralluogo da parte dei tecnici per stabilire la sicurezza dell’arteria. " I nostri professionisti stanno valutando se sia necessario "alleggerire" la parete sovrastante il punto dove la frana ha avuto inizio- afferma l’assessore Antonio Folegnani del Comune di Casola Lunigiana- oppure se sia anche sufficiente riposizionare della nuova rete metallica per imbrigliare la parte della scarpata che è precipitata a valle; per il momento, l’ordinanza di divieto di transito resta in vigore, del resto le auto dei residenti di Castello sono state portate a valle e questi ultimi, per accedere nei loro spostamenti a piedi utilizzano la stradina pedonale che collega la frazione con il resto del territorio".

Roberto Oligeri