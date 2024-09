Caso Ducatus:: "Ancora tfr e 13ª da pagare"

Pagate le tre mensilità con intervento sostitutivo, corrispondenti a fatture giacenti per 11 mila euro, come ha comunicato il sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni. Ai lavoratori sono stati liquidati gli stipendi di maggio, giugno e luglio, bloccati dal pignoramento dei conti correnti della cooperativa affidataria del servizio di trasporto scolastico, Ducatus Lunigianae. "Finalmente il Comune ha pagato gli stipendi e ringraziamo tutti per l’interessamento, compresi il sindacato e il gruppo di minoranza" dichiarano i lavoratori che, dopo un’estate d’incertezze, ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Alla fine, dunque, il Comune di Licciana ha attivato l’intervento sostitutivo con riferimento all’articolo 11, comma 6 del codice degli appalti, che consente alla stazione appaltante di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario. E visto che per le fatture Ducatus rimaste insolute il Comune avrebbe dovuto pagare circa 11 mila euro, l’importo è stato utilizzato per pagare i dipendenti.

Ma non tutto è stato ancora liquidato, puntualizza il segretario generale Cisl Toscana Nord, Enzo Mastorci. "Come Cisl – preannuncia – faremo i decreti ingiuntivi per far incassare ai destinatari i Tfr e gli istituti di fine rapporto ma anche la quota parte della tredicesima mensilità che devono essere ancora corrisposti ai lavoratori".

Intanto il Comune di Licciana ha affidato il servizio di trasporto a una nuova cooperativa, la Pangea, per il corrente anno scolastico, da settembre a giugno. Un valzer di affidamenti di cooperativa in cooperativa già contestato da Cisl poiché ritiene mentenga il precariato lavorativo, aggravato da retribuzioni al ribasso, su un servizio fondamentale come quello del trasporto degli alunni minorenni.