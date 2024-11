Casa rossa occupata. Raccolta cibo e presidio. Al via l’iniziativa solidale

Massa Carrara, 29 novembre 2024 – Spazio alla solidarietà con l’iniziativa ‘Raccolta solidale’ giunta alla sua quinta edizione. I cittadini sono chiamati a dare un proprio contributo donando generi alimentari a lunga conservazione e giochi per i bambini per aiutare le famiglie più fragili della società strette tra l’incudine dell’emergenza economica ed abitativa in città. Il progetto mutualistico è organizzato da Asia Usb e dal sindacato Inquilini insieme alla Casa Rossa Occupata, al Centro di documentazione Mieli di Carrara e al negozio di usato per bambini ‘AriBimbo’.

Quest’anno sono diversi i punti di raccolta degli alimenti e dei giocattoli: il lunedì dalle 19.30 saranno raccolti alla Casa Rossa Occupata in via Castagneta 1 a Montignoso, il giovedì nella sede di Usb in via Galilei 12 e su appuntamento a Carrara al Centro di documentazione Mieli. La consegna dei pacchi alimentari e dei giocattoli alle famiglie in emergenza economica ed abitativa si svolgerà il 19 dicembre dalle 16 nella sede di Usb in via Galilei 12 a Massa (per chi è interessato a donare o a ricevere questo sostegno può contattare le sedi già menzionate) con Babbo Natale.

“La solidarietà – afferma il sindacalista di Usb Elia Buffa in un video di lancio sui social dell’iniziativa – è la nostra arma, facciamo in modo che anche quest’anno tutte le famiglie più bisognose possano avere sotto il proprio albero di Natale un pacco alimentare e un giocattolo per i propri figli”.

Intanto i membri di Casa rossa proseguono con le loro iniziative. Un presidio è previsto questa mattina dalle 9 al teatro Guglielmi per aderire allo sciopero nazionale e protestare contro le politiche intraprese dal governo Meloni.

Ilaria Vallerini