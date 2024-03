‘Casa’ nuova per il Consorzio: "Investimento sul territorio"

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord avrà presto una nuova sede operativa a Massa, chiudendo il ciclo iniziato nel 2018 quando dalla struttura di proprietà del Consorzio Zona industriale si era spostato negli uffici del complesso Olidor. Nel 2020, poi, l’avvio della ricerca di un altro immobile sulla costa apuana da acquistare e trasformare in un polo integrato a sostegno delle attività dell’ente consortile sulla provincia, capace di diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini e per le operazioni di gestione del reticolo idraulico per l’area di costa.

"Abbiamo trovato un immobile che offre tutte le caratteristiche che cercavamo da diversi anni – sottolinea il presidente Ismaele Ridolfi –. Le procedure di compravendita si stanno ultimando, poi inizieranno i lavori di adeguamento e parziale ristrutturazione, comunque contenute, che permetteranno all’ente di dotarsi di una nuova sede all’altezza delle sfide che ci attendono". Un investimento importante che vuole accentrare le funzioni e la gestione del territorio, trovando una collocazione vicina alle principali arterie di comunicazione e facilmente raggiungibile da tutti i cittadini.

La nuova sede è lungo via Massa Avenza, sempre all’interno della zona industriale. "Una struttura di ampie dimensioni – prosegue Ridolfi – che ci consente di destinare ben 200 metri quadrati agli uffici e altrettanti a locali per maestranze che lavorano in amministrazione diretta e a magazzini. Inoltre, ci saranno parcheggi per utenti e dipendenti, adeguati a ospitare le attrezzature. Sarà una sede centralizzata, rispetto alle tante piccole sedi dislocate di ora con gli operai distribuiti sulla gestione degli impianti idrovori, dove troveranno spazio impiegati e operai, baricentrica fra Massa e Carrara. Significa poter aumentare l’efficienza operativa della nostra azione, sia per quanto riguarda il personale sia per i mezzi, con un’efficienza e rapidità ancora maggiore rispetto al passato".

Una scelta che ha anche importanti risvolti economici: "Abbattiamo i costi ricorrenti a bilancio, risparmiando l’affitto annuale, e incrementiamo il patrimonio immobiliare del Consorzio. E come previsto nel Piano triennale per l’ambiente e le rinnovabili, approvato di recente dall’assemblea consortile, sulla nuova sede di Massa potremo installare un importante impianto fotovoltaico, come già abbiamo negli altri immobili di proprietà, da 19,95 kWp".