Casa di riposo, concorso nel mirino Si contesta la scelta del direttore

Occhi puntati sull’imminente nomina del nuovo direttore dell’azienda speciale Regina Elena. Per il consigliere comunale di ‘Carrara Civica’ Massimiliano Bernardi "Antonella Cordiviola non aveva i titoli prima e non li ha adesso", mentre per il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini "se non ci sarà il cambiamento presenteremo gli atti in Procura".

Atti, quelli sulla nomina dell’attuale direttrice del Regina Elena, Antonella Cordiviola, che Bernardi aveva già depositato non solo in procura ma anche alla Corte dei Conti. "Qualche giorno fa la direttrice Cordiviola postava sul suo profilo Facebook un commento riferito al sottoscritto – ha spiegato ieri mattina Bernardi durante una conferenza stampa – sul lodevole punteggio ottenuto per i suoi titoli nel nuovo concorso da direttore alla casa di riposo Regina Elena, mancando di responsabilità e in evidente violazione delle norme del decoro".

Immediata la replica di Cordiviola: "il consigliere Bernardi si è sentito protagonista di un post pubblicato sul mio profilo Fb dove non è stato mai menzionato, se si è riconosciuto non dipende certo da me. Era una mera specificazione per chi più volte, anche fermandomi per strada, sosteneva che non avevo i titoli per fare il direttore. C’era una commissione prima e una commissione adesso che valuta i titoli che peraltro sono oggettivi. Bernardi non vuole riconoscere che, come tutti i coordinatori infermieristici e non infermieristici, sono in possesso di un titolo che abilita alle funzioni direttive e gestione dei servizi sanitari e una laurea magistrale che abilita alla dirigenza e sono un incaricato di funzioni di coordinamento dal 2015".

Intanto Bernardi chiede al nuovo Cda dell’azienda speciale, "di fare accesso agli atti alla Asl Toscana Nord in merito ai titoli posseduti da Antonella Cordiviola all’epoca dello scorso concorso. Invito Cordiviola a partecipare al consiglio comunale sul bilancio della casa di riposo, così potremmo valutare il suo operato".

Sulla questione interviene anche Nicola Pieruccini della Lega. "Sembra che la direttrice buttata fuori dalla porta rientri dalla finestra – scrive Pieruccini – Se quello che si vocifera fosse vero sarebbe un intrigo di palazzo tra Pd e 5 Stelle e tra l’ex vice sindaco Matteo Martinelli e la vice sindaca Roberta Crudeli. Ci aspettavano il cambiamento, ma siccome non c’è stato, non ci resta che attendere e poi eventualmente presentare gli atti in Procura".