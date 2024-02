Casa di Comunità, costi da verificare. E l’Asl rassicura: "Le risorse ci sono"

Non ci sono ancora certezze sull’incremento dei costi per realizzare Casa e Ospedale di Comunità di Massa anche se comunque saranno inevitabili. Le risorse, a ogni modo, sono disponibili. Dopo il sindaco Francesco Persiani, anche l’Asl Toscana nord ovest prova a fare chiarezza sul futuro della struttura sanitaria territoriale finanziata dal Pnrr e che deve sorgere all’ex scalo merci ferroviario di Massa. "Come emerso nelle ultime riunioni della ‘cabina di regia’ e come affermato dal sindaco Francesco Persiani – sottolinea l’azienda sanitaria – l’iter progettuale va avanti in maniera regolare. E’ stata completata già nelle settimane precedenti l’operazione di verifica della presenza di ordigni bellici nell’area interessata e non è stato rilevato niente".

L’ufficio tecnico dell’Asl è costantemente in stretto contatto con i progettisti per poter dare inizio ai lavori il prima possibile. Era stato infatti affidato l’incarico per la progettazione e la realizzazione dell’opera sotto forma di appalto integrato. Per quanto concerne i costi, come sta avvenendo per gli altri interventi edilizi in atto sul territorio aziendale, anche per la nuova struttura di Massa ci sarà in effetti un aumento dei costi dovuto alle ormai note motivazioni “globali”.

L’entità esatta di questo incremento della spesa per completare l’opera come era stata programmata, spiega la direzione aziendale, è ora "in fase di accertamento da parte del team di verifica del progetto e verrà resa nota appena questo lavoro di analisi complessiva verrà concluso". L’Asl Toscana nord ovest, in conclusione, rassicura comunque la cittadinanza e ribadisce che l’incremento dei costi non influirà sulla realizzazione dell’opera perché sono disponibili le relative risorse necessarie.