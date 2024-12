Casa di Babbo Natale a Pontremoli: Mercatini e Attività Natalizie Imperdibili

Luci, decorazioni natalizie, delizie gastronomiche, aria di festa e di regali. Proseguono le aperture della Casa di Babbo Natale allestita nei sotterranei del palazzo comunale. Un’esperienza immersiva tra elfi indaffarati, fate, gnomi e centinaia di lucine, abeti e fiocchi di neve.

Una Casa curata per il sesto anno dal gruppo “Le Gatte da pelare” con la collaborazione di Centro Giovanile ‘Mons. Sismondo’, Pro Loco Pontremoli, Aurora Domus, Sds Lunigiana, Country Pony Club, Animante, Compagnia del Piagnaro, Gruppi scout Pontremoli 1 e 2, Protezione Civile, gruppi Falò di San Geminiano e di San Nicolò, Pro Loco Borgo del Piagnaro Mani e Menti.

Le vicende della Casa possono essere seguite su Instagram (la_magicacasa_di_babbonatale) e Facebook (La Magica Casa di Babbo Natale) per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità.

Da non perdere anche da remoto le incredibili storie del burbero Grinch o i racconti fantastici della super tata Mary Poppins. E una visita allo studio d’arte di Crudelia De Mon o un incontro con le sorelle Elsa e Anna nel loro palazzo incantato, con la cantastorie Mamma.

I bambini possono partecipare ai laboratori creativi, scrivere la letterina e imbucarla direttamente. Non sarà un sogno incontrare Babbo Natale impegnato a rispondere a tutte le richieste.

Nella Magica Casa di Babbo Natale non mancano divertenti attività e i deliziosi mercatini, passeggiate sui pony organizzate dal Country Pony Club, spettacoli e l’immancabile Trenino Lillipuziano.

La Casa rimarrà visitabile dalle 15 alle 19 domani, domenica, il prossimo fine settimana, 5, 6 gennaio. Molte le manifestazioni pontremolesi in programma: presepi, gruppi storici e gastronomia al centro dell’attenzione prenatalizia.

Tengono banco i mercatini in piazza della Repubblica, Via Ricci Armani e Piazza Duomo domani e domenica e i due successivi fine settimana. Non potevano mancare i tour di Sigeric con visite guidate a Villa Dosi Delfini; Pontremoli Barocca, cooking class della torta d’erbi.

Splenderà la stella cometa sui presepi tradizionali pontremolesi, numerosi e artistici: al castello del Piagnaro che è possibile raggiungere attraverso l’ascensore a Porta Parma, quelli elettromeccanici di Vignola e Mignegno, quello già allestito di Teglia e l’esposizione dei presepi artigianali al secondo piano del Palazzo comunale.