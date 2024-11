Casa della salute senza frigorifero. Medici in difficoltà per le vaccinazioni

Una situazione paradossale quella della Casa della Salute di Gragnola, nel Comune di Fivizzano: la mancanza di un frigorifero per i medicinali continua a lasciare al palo la campagna vaccinale. Il problema, denunciato ormai da tempo ancora non si è risolto malgrado le vaccinazioni sia già iniziata e la segnalazione sia arrivata da tempo all’azienda sanitaria. Nella Casa della Salute di Gragnola il frigorifero per conservare i vaccini ancora non c’è. Nel borgo della Gragnola, nel cuore della valle del Lucido, la struttura ambulatoriale inaugurata appena due anni fa è posizionata a breve distanza sia dalla Stazione ferroviaria che dalla provinciale per Monzone e dalla SR 445 per la Garfagnana. E alla Casa della Salute fanno riferimento per le necessità sanitarie molti abitanti della zona. I pazienti protestano per l’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione per la mancanza di un semplice strumento di base.

"Non è possibile che l’ambulatorio di Gragnola – sottolineano i pazienti – a novembre non sia ancora stato dotato di un frigo per la campagna vaccinale; oltretutto la nostra zona è per lo più abitata da persone anziane. Il nostro medico di famiglia, è costretto a chiedere ad un suo collega di tenergli le scorte vaccinali nel frigorifero del suo ambulatorio, in una località che dista 10 chilometri da Gragnola. Una assurdità".

Roberto Oligeri