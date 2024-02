"Carrarese vs Sestri Levante: Dubbi di formazione e assenze cruciali"

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Panico, Palmieri; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Cerretelli, Maccherini, Boli, Zuelli, Capezzi, Finotto. All. Calabro.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Regini; Candiano, Sandri, Parlanti; Clemenza, Fossati, Forte. A disp. Balducci, Raspa, Andreis, Schirru, Omoregbe, Matteucci, Troiano, Gala, Grosso, Vaughn, Raggio Garibaldi. All. Barilari.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Fratello di Latina e Pizzoni di Frattamaggiore.

CARRARA - I dubbi di formazione in casa Carrarese essenzialmente due: Della Latta o Capezzi in mediana, Finotto o Palmieri sulla trequarti. In difesa al posto dello squalificato Coppolaro torna Di Gennaro a guidare il reparto.