Carrarese Maressa scalpita: "Sono carico. E non vedo l’ora di misurarmi in serie B"

E’ uno dei giocatori che la Carrarese si è assicurata nell’ultima convulsa giornata di mercato e il suo arrivo è rimasto un po’ in sordina ma Tommaso Maressa è un elemento sul quale la società azzurra punta eccome. Lo dimostra il fatto che la Carrarese lo abbia prelevato a titolo definitivo dalla Juventus dove il centrocampista, classe 2004, è approdato alla Next Gen. Maressa, che vanta convocazioni in tutte le Nazionali giovanili, ha il suo punto di forza nella versatilità. "Sono un jolly – si è presentato il ventenne trevigiano – un centrocampista abile nel ricoprire più ruoli: la duttilità è certamente una qualità che mi caratterizza, sebbene io abbia una certa propensione offensiva con l’attacco degli spazi attraverso gli inserimenti in area avversaria".

L’ex Juve ha saltato la trasferta di Catanzaro ma punta a essere disponibile quanto prima. "Recentemente ho accusato dei lievi problemi fisici che purtroppo non mi hanno permesso di lavorare a pieno regime in vista della stagione ma ora sto recuperando il tempo perduto e sono sintonizzato sul lavoro richiesto dallo staff tecnico. In questo modo mi auguro di trovare spazio e di mettermi a disposizione delle esigenze della squadra prima possibile. L’impatto è stato assolutamente positivo e nonostante i pochi allenamenti sostenuti sinora ho avuto la possibilità di percepire la giusta serenità ma anche la grande determinazione, da parte di tutti, di raggiungere gli obiettivi stagionali. Ringrazio il presidente e la società per la fiducia e l’accoglienza ricevuta. Ho vissuto intensamente gli ultimi giorni di calciomercato nella speranza di arrivare dove sono oggi. Sono veramente emozionato di essere approdato a Carrara; lo reputo uno step importante per la mia carriera. La Serie B è un palcoscenico prestigioso a cui ambivo da tempo; sono carico e motivato per dimostrare le mie qualità".

Gli azzurri ieri hanno svolto l’allenamento allo stadio ’Del Freo’ di Montignoso dove chiuderanno la settimana di lavoro. Nella sessione mattutina i ragazzi, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, si sono dedicati ad esercitazioni mirate al miglioramento del fondamentale del possesso palla. Nella seconda fase sono stati effettuati vari esercizi a carattere aerobico, tra i quali la corsa a secco. Per la squadra apuana stamani è in programma una partitella in famiglia contro la Primavera di Andrea Danesi. Dopo ci sarà il rompete le righe e la Carrarese tornerà ad allenarsi il martedì seguente in vista del match domenicale contro il Sassuolo in programma all’Arena Garibaldi di Pisa.

Gianluca Bondielli