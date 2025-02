Carrarese, Cicconi e l’obiettivo di restare in B. Il centrocampista nella lotta per la salvezza

La Carrarese è uscita dallo stadio del Tricolore con ancora più fiducia, parola di Manuel Cicconi. Che sensazioni ti ha lasciato il pari con la Reggiana? "Alla fine è un buon punto che ci permette di muovere la classifica. E’ logico che andare due volte in vantaggio in trasferta su un campo difficile e venir ripresi un briciolo di rammarico te lo lascia, ma prevale la soddisfazione per aver fatto un’ottima prestazione giocando il nostro calcio".

L’azione del vostro secondo gol sta già facendo il giro del web. La propone anche la Lega Serie B. "Queste sono le soddisfazioni migliori. Le combinazioni palla a terra attraverso triangoli e fraseggi sono una delle nostre prerogative. In allenamento facciamo tante esercitazioni ed è bello e gratificante quando riescono in partita".

Tunnel, colpi d’esterno, lanci di prima. A Reggio si è visto il solito Cicconi scintillante. Ormai ti sei preso la serie B? "Certe giocate io provo a farle in ogni partita, poi ci sono giornate in cui ti riescono ed altre no. Rispetto alla serie C dove avevamo una rosa superiore per la categoria adesso affrontiamo squadre molto forti ed è normale che le difficoltà, individuali e collettive, siano maggiori. Io sono super contento sia di quello che sto facendo a livello personale ma soprattutto del rendimento della squadra. Tutto è mirato ad un solo grande obiettivo: restare in serie B".

Quanto ti dispiace saltare la partita con la Cremonese? "Tantissimo perché è una gara importante. Il rammarico è ancora più grande perché l’ammonizione non c’era. Ho semplicemente protetto palla contro un avversario più basso di me di 20 centimetri. Il contatto è stato fortuito. Pazienza, era difficile pensare di arrivare in fondo senza prendere la quinta ammonizione. Vuol dire che sabato sarò sugli spalti a tifare i miei compagni".

Come vedi la Carrarese in questa lotta salvezza? "Bene. L’importante è aver ripreso a far punti e provare a farne ogni domenica perché la classifica è corta. Siamo tutti attaccati e bastano due vittorie per farti entrare nei play off o due sconfitte per ritrovarti penultimo. Questo punto preso in trasferta ci deve dare fiducia per alzare il rendimento esterno. Giocare nel nostro stadio, dove ci alleniamo tutti i giorni, ci da dei vantaggi, ma dobbiamo prendere consapevolezza che possiamo far bene anche fuori casa dove fra l’altro ci attenderanno diversi scontri salvezza".

Gianluca Bondielli