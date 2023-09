Carrara incontra l’Africa Due giorni a tu per tu con cultura, musica e cucina

Oggi e domani in piazza Gramsci ‘Carrara incontra l’Africa: una due giorni ricca di iniziative alla scoperta del continente africano tra musica, cibo, artigianato, danza e approfondimenti culturali. L’iniziativa giunta alla sua seconda edizione è promossa dalla Pro loco Carrara in collaborazione con le associazioni africane del territorio, Casa Betania ed è sostenuta e patrocinata dal Comune. L’intento del festival è di aprire una finestra sulle culture dei paesi africani e promuovere un dialogo su temi delicati quali l’integrazione razziale, la solidarietà, il razzismo attraverso la musica e il cibo. Si parte alle 18 al Palco della Musica con il talk ‘Carrara, porto aperto: storie di migrazioni, accoglienza e nuovi possibili scenari geopolitici in Africa’ coordinato da Sara Vatteroni, esperta di migrazioni, coordinatrice di Casa Betania. Ci saranno la sindaca Serena Arrighi e un rappresentante della Open Arms, la nave multata dal governo per aver salvato troppe vite e costretta al un fermo amministrativo. Al dibattito parteciperà anche Sonny Olumati, il ballerino, autore e attivista dell’associazione ‘Italiani senza cittadinanza’ che si batte per l’introduzione dello Ius soli. E poi ci saranno i rappresentanti della comunità africane della provincia, che porteranno la loro testimonianza sul tema della migrazione. Per quanto riguarda la musica stasera alle 21,30il gruppo Benkans del polistrumentista Ousmane Coulibaly, mentre domani alle 21,30 il live ‘Afropolitani ‘ di Sandro Joyeux. Previste due sfilate di moda con abiti tradizionali realizzati in ‘Faso dan fani’ oggi e domani alle 19,30 al Palco della Musica. In programma anche uno spazio dedicato ai bambini con ‘Caduti da una nuvola’. La direzione è del Gramsci Caffè.