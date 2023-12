Carrara: "Forse abbiamo sottovalutato il campionato"

"Forse abbiamo sottovalutato il campionato e sopravalutato il nostro roster". Così Michele Bertieri, il coach del Cmc fa il punto della situazione della sua squadra reduce da cinque sconfitte consecutive (nove dall’inizio del campionato regionale di serie C). "Stiamo attraversando un momento non facile, più perdiamo e più c’è un calo di sicurezza e cresce la paura. Abbiamo avuto problemi con l’influenza e non abbiamo potuto allenarci a ranghi completi, ma alcune partite le abbiamo perse di misura e potevano finire diversamente – continua Bertieri - il campionato si conferma di alto livello, con risultati inaspettati e forse l’obiettivo iniziale di arrivare nelle prime quattro era troppo alto per le nostre possibilità. Nel girone ci sono squadre giovani ma che hanno sorpreso per la loro solidità e continuità: sapevano che Mens Sana Siena e Fides Livorno erano buone squadre ma ci hanno sorpreso le più giovani come il Pontedera e le due fiorentine, Pino e Sancat. Adesso la quarta posizione è molto lontana e noi dobbiamo ritrovare motivazioni e stimoli giusti con l’obiettivo di fare il maggior numero di punti in vista della seconda fase dove si porteranno i risultati della prima. Non dobbiamo guardare la classifica ma dovremo giocare partita per partita e i conti li faremo a fine febbraio".

ma.mu.