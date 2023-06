Carrara espone i suoi gioielli Studi aperti negli atelier L’arte torna protagonista

di Alessandra Poggi

L’inaugurazione di ‘Carrara studi aperti’ è vicina e gli organizzatori puntano a percorsi alla scoperta dei laboratori. Il taglio del nastro è per le 19,30 di venerdì 9 giugno in piazza Gramsci. Una due giorni di visite guidate ed eventi nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 all’interno di 50 atelier. Oltre alla visita di laboratori, anche quelli distanti dal centro grazie a tre pulmini della Pubblica assistenza, cittadini e turisti potranno passeggiare alla scoperta della storia delle fontane, grazie ad un qr code che li guiderà. E sempre attraverso la tecnologia qr code si potrà scegliere tra 11 percorsi di ‘Carrara studi aperti’. Undici gli esperti a disposizione per gruppi di 15 persone. I dettagli sono stati illustrati ieri nello spazio ‘Marmore +’ dagli organizzatori della kermesse Juan Carlo Allende ed Elisa Marrone di ‘Oltre’ e dall’assessore alla Cultura Gea Dazzi. Presente anche Maura Crudeli, la focal point del progetto ‘Carrara città creative dell’Unesco’ di cui la manifestazione è il fiore all’occhiello.

"Quest’anno c’è stata una grande collaborazione – ha detto Allende –. Hanno collaborato anche i commercianti, ospitando artisti senza uno studio nei loro punti di ristoro con eventi dedicati"."Questa è un’occasione per conoscere i laboratori – ha detto l’assessore Dazzi –, si può farlo privatamente o con la visita guidata. Questa manifestazione è importante per il rilancio del nostro territorio ed è una possibilità per dare visibilità agli artisti, che sono l’elemento identitario della nostra città". "Abbiamo voluto ampliare la memoria dell’acqua – ha detto Marrone – una camminata alla scoperta dell’acqua e del marmo, che in città hanno dato vita a storie di fontane fantastiche". Prenotazioni al 379 29.056.01 o via email: [email protected] o www.carrarastudiaperti.it www.apsoltre.it