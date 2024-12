Carrara celebra le festività con laboratori creativi e mercatini artigianali

Oggi e domani proseguono le iniziative organizzate dal Comune di Carrara in occasione delle festività. Bambini e adulti dalle 15 alle 19 potranno divertirsi con i laboratori creativi gratuiti. In piazza delle Erbe è stato allestito quello di ‘filo’, per realizzare addobbi natalizi fatti con l’uncinetto, mentre nella casa di Babbo Natale in piazza Alberica quello di scultura creativa con la cartapesta.

Piazza delle Erbe per questo fine settimana ospita anche il mercatino dell’artigianato. Per chi invece volesse fare una passeggiata artistica per le vie del centro lo può fare percorrendo il ‘Natale di strade creative’: un progetto realizzato in collaborazione con Aps Oltre e gli artisti del territorio, che hanno curato anche l’allestimento della casa di Babbo Natale.

L’allestimento natalizio di via Rossi propone ‘L’incontro’ di Alem Teklu, quello di via Santa Maria Rudolf dell’Officina Ponte di Ferro, via Ghibellina l’intervento di Flavia Bucci dal titolo ‘Komorebi’. E ancora Sara Grandi con ‘Radicante’ in via Nuova e Riccardo Milanetto con ‘Spirto’ in via Finelli.

Per tutta la durata delle festività in piazza Duomo è possibile ammirare l’installazione ‘Regolo’, un albero di Natale site-specific, realizzato da Vincenzo Marsiglia, a cura di Cinzia Compalati.

Spostandoci a Marina oggi dalle 15,30 lungo via Rinchiosa, via Ingolstadt, via Genova e via Venezia in programma c’è una parata di mascotte con l’angolo Frozen. Sempre nelle stesse strade, domani, si svolgerà l’iniziativa Elfolandia. In piazza Menconi si pattina, invece, sul giaccio fino al prossimo 2 febbraio.

Per quanto riguarda Avenza domani a partire dalle 15 il centro storico ospita le musiche natalizie della Christmas street band. Sempre su Avenza sono stati programmati due concerti gospel, nell’ambito di Toscana Gospel Festival a cura di Officine della Cultura. Il primo si svolgerà lunedì alle 21 nella chiesa di Maria Santissima Mediatrice, il secondo giovedì 19 dicembre alle 21 nella chiesa di San Pietro. Entrambi i gospel sono ad ingresso gratuito e sono organizzati dal Comune di Carrara in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.